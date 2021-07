Giro d'Italia donne: Van der Breggen nuova leader

(ANSA) - CUNEO, 03 LUG - L'olandese Anna van der Breggen (Sdw) ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia donne, con arrivo in salita, a Prato Nevoso (Cuneo) dopo 100 km di corsa.

E' la nuova maglia rosa.

La 31enne olandese, campionessa del mondo in carica, ha staccato di 1'22" Ashleigh Moolman-Pasio e di 1'51" Demi Vollering, entrambe sue compagne di squadra. Quarto posto per l'italiana Marta Cavalli (Fdj nouvelle-Aquitaine Futuroscope).

(ANSA).