Ingegneria ambientale, simposio internazionale a Torino

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Dal 29 Giugno al 2 Luglio Torino ospita l'XI 'Simposio Internazionale di Ingegneria Ambientale Sidisa promosso dall'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale (Andis) e dal Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria Ambientale (Gitisa) in collaborazione con il Politecnico di Torino e partners Gold quali Gruppo Smat e Gruppo Marazzato' per progetti di Ricerca & Sviluppo anche in tema di gestione dei rifiuti speciali.

"Marazzato ha firmato un accordo nel 2020 con il Politecnico di Torino per avviare collaborazioni su più fronti, in primis la sostenibilità ambientale. Convergenza, questa, confluita fattivamente nell'organizzazione del 'Sidisa' il cui focus è proprio la collaborazione scientifica tra ricercatori e imprese in tale direzione", spiega Mariachiara Zanetti, professore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale e presidente del Comitato Scientifico del 'Sidisa'.

"Giovedì 1° luglio, al mattino, presso il Centro Ricerche e Sviluppo del Gruppo Marazzato a Villastellone, nel Torinese, si terrà una sessione tecnica dal titolo 'Trattamento dei rifiuti e circular economy" da cui evincere l'insieme delle attività di ricerca che l'azienda svolge insieme al Politecnico di Torino", aggiunge Ivano Bosi, ceo di Azzurra, società che ospita l'evento. (ANSA).