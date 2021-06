Teatro: applausi per Fiona May sul palco del Michelerio

(ANSA) - ASTI, 27 GIU - Era una degli ospiti più attesi della rassegna 'Edizione straordinaria: recuperiamo il teatro perduto', che per tutta l'estate intratterrà gli astigiani al Michelerio. Fiona May è stata protagonista, con Luisa Cattaneo, dello spettacolo di Edoardo Erba 'Maratona di New York', con la regia di Andrea Bruno Savelli.

Lo spettacolo è uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, un atto unico scritto da Edoardo Erba nel 1992, tradotto in quattordici lingue, messo in scena nelle più importanti città del mondo, che, anche ad Asti, ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all'inaspettato finale.

Il cortile del Michelerio è diventato una strada di campagna dove i tapis roulant hanno mimato un allenamento per la maratona di New York. Sullo sfondo le storie personali delle protagoniste fino al commovente, applauditissimo finale. (ANSA).