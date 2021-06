Torino: Lo Russo, dal farò un segnale di speranza

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - "Torino è una città fortemente legata alle sue tradizioni e questa sera per i torinesi è arrivato un segnale simbolico di speranza, positività e rinascita. Il toro del farò di San Giovanni è caduto dalla parte giusta. E la tradizione vuole che questo sia il segno di un anno prospero e felice". Così, su Facebook, il candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo, a proposito del tradizionale farò per la festa del santo patrono della città.

"Un anno prospero e felice - dice - di cui tutti abbiamo bisogno. Un anno di cambiamento, in cui provare a lasciarsi alle spalle mesi difficili, in cui tutti insieme rimboccarsi le maniche per ripartire davvero. Non sarà facile - conclude - ma ce la metteremo tutta. Da oggi con un piccolo segnale di speranza in più". (ANSA).