Ricercato per rapina a Rieti, arrestato a Domodossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 23 GIU - Un cittadino nigeriano ricercato per rapina nella provincia di Rieti è stato arrestato a Domodossola (VCO) mentre rientrava in Italia su un treno proveniente dalla Svizzera.

L'uomo era bordo di un EuroCity e ai controlli doganali ha esibito un passaporto falso, che non ha però ingannato i poliziotti. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Rieti per una rapina del 2020.

Arrestato è ora in carcere a Verbania. (ANSA).