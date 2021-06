Torino: partono sondaggi nel terreno per linea 2 della metro

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Al via, da domani, i sondaggi per la realizzazione della linea 2 della Metropolitana torinese, dalla fermata 'Rebaudengo' al 'Politecnico'. Saranno circa 90 i punti di indagine geognostica che verranno effettuati fra i 15 e i 40 metri di profondità. Ogni cantiere sarà al massimo di 5 giorni per una durata complessiva dei sondaggi di un mese e mezzo, al termine del quale verranno elaborati i dati per la redazione del progetto.

Questo tipo di operazioni serve per verificare le caratteristiche del terreno e della falda acquifera sotterranea prima dell'inizio dei lavori veri e propri per la costruzione della nuova infrastrutttura.

Nell'ambito della progettazione definitiva, ad oggi Infra.To ha completato la revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel mese di marzo, pianificato la campagna dei piani di indagine geologica e archeologica e avviato la prima fase dei sondaggi. Nel mese di Luglio verranno completate le attività dei rilievi topografici, le indagini sui fabbricati esistenti e il rilievo delle alberate, mentre nella seconda parte dell'anno saranno elaborati i dati raccolti da indagini e rilievi per finalizzare la progettazione definitiva entro dicembre. Successivamente, nei primi mesi del 2022, si completeranno le attività di validazione e approvazione del progetto per procedere poi con la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera. (ANSA).