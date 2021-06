Polo del '900, nasce Poloteca con Bibiloteche civiche

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Dopo un anno e mezzo il Polo del '900 riapre le porte ai torinesi con Polo en plein air, programmazione estiva 2021 che da giugno a settembre anima gli spazi all'aperto con iniziative per studenti, bambini, giovani, famiglie nel rispetto delle norme anti-covid. Oltre agli eventi nel cortile di Palazzo San Daniele, nuove attività partono nell'area pedonalizzata di piazzetta Franco Antonicelli (via del Carmine, angolo corso Valdocco su cui si affaccia il Polo) e, dalla sinergia con le Biblioteche Civiche Torinesi, nasce la Poloteca.

"Il progetto vuole rendere sempre più fruibili, più vicini alle persone gli spazi cittadini e i servizi della Città, in un momento in cui è richiesto un grande impegno anche alle istituzioni culturali, per sostenere la ripresa di Torino" commenta l'assessore comunale alla Cultura Francesca Leon.

"Invito i giovani e gli educatori a prendere visione delle attività in programma poiché sono certa che troveranno l'ispirazione per nuovi interessi e una nuova opportunità di assaporare la cultura da una prospettiva suggestiva custodita nel cuore di Torino", sottolinea Vittoria Poggio, assessore alla Cultura della Regione Piemonte.

"Il coraggioso tentativo dell'Amministrazione comunale di rendere pedonale e abitabile la piazzetta Antonicelli è un'ulteriore affascinante sfida per il Polo del' 900: quella di collegare all'identità del quartiere un'attività culturale che non vuole sentirsi separata dalla vita della comunità", dice Sergio Soave, presiedente del Polo del '900. "Con la pedonalizzazione di piazzetta Antonicelli si restituisce ai cittadini uno spazio urbano dove poter svolgere attività quotidiane e culturali all'aperto, direttamente in strada, dopo tanti mesi di chiusura" aggiunge Alessandro Bollo, direttore del Polo del '900. (ANSA).