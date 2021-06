'Volevo nascondermi' inaugura sezione cinema di Barriera

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Sarà il pluripremiato film 'Volevo nascondermi' (2020, 120') di Giorgio Diritti a inaugurare la sezione cinema della rassegna Barriera a cielo aperto, che propone tra giugno e settembre, 65 appuntamenti in 4 diversi spazi in Barriera di Milano. Alle 21.30 di mercoledì 16 giugno il pubblico dell'Arena Monterosa potrà immergersi nella storia e nelle immagini di Volevo nascondermi, film che ha trionfato ai Nastri d'Argento, ai David di Donatello e al Festival di Berlino con uno straordinario Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue. Il film racconta la vita dell'artista, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Una storia che rappresenta anche un'occasione per riflettere sull'importanza della "diversità", intesa come qualità, talento e dote preziosa che appartiene a ogni essere umano, che lo rende unico e capace di offrire qualcosa di utile alla società.

"Siamo felici di avere in cartellone il film di Giorgio Diritti perché stimiamo da sempre il suo percorso che con il suo ultimo film premiato a Berlino con Elio Germano miglior attore e ai David di Donatello con tredici candidature e sette statuette tra cui miglior regia e miglior film, trova una sintesi perfetta e coerente rispetto al tempo che stiamo tutti vivendo. Come ha recentemente ricordato il regista, Volevo nascondermi è dedicato a tutti gli artisti e ancora di più a tutti coloro che fanno fatica a riuscire ed emergere, come i clochard che incontriamo per strada che magari disegnano una madonnina sul selciato per avere due monete, proprio come è stato il pittore Antonio Ligabue" commentano i coordinatori Vittorio Sclaverani e Valentina Noya dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema.

