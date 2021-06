Turin Coffee si fa nazionale, quarta edizione a settembre

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Si terrà sabato 11 e domenica 12 settembre, a Torino, la quarta edizione del Turin Coffee.

L'evento, organizzato dall'associazione di promozione sociale EatBin avrà luogo, per la prima volta nella storia della manifestazione, in piazza San Carlo. Inaugurato nel 2018 come il primo Salone Internazionale tematico della città con il supporto del Comune di Torino e la presenza di torrefazioni locali, si appresta quest'anno a raggiungere una portata nazionale, con l'arrivo di aziende torrefattrici da tutta Italia. "Ci sono tutte le basi per poter riprendere ciò che è stato interrotto nel 2019 e ricominciare una nuova stagione collegata alla rinascita dei bar e della ristorazione" ha detto il presidente dell'associazione di promozione sociale EatBin, Pier Luigi Rosito. "Torino è la città del caffè e abbiamo lavorato per portare questo salone in una sede più grande, perché il tema del caffè merita più attenzione di quella che già gli viene riconosciuta, partendo dalla cultura. La scelta di accogliere torrefazioni extra-regionali è dipesa dal fatto che intendiamo Torino come un incubatore delle eccellenze del mondo dell'oro nero e, come tale, a esso spetta il ruolo di far conoscere tutto ciò che le gravita attorno". L'edizione 2021, inizialmente fissata per giugno e slittata a settembre, a causa delle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia, ha ricevuto - come le precedenti - il patrocinio dal Comune di Torino e dalla Camera di Commercio di Torino. "Turin Coffee rappresenta un evento unico nel suo genere, ormai consolidato e molto sentito sul territorio, che celebra una delle più importanti eccellenze torinesi, il caffè" ha dichiarato l'assessore comunale Alberto Sacco. (ANSA).