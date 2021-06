Cnr adotta font EasyReading per piattaforma Accessibility

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il più grande ente pubblico di ricerca italiano, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), ha scelto di adottare il font ad alta accessibilità EasyReading per la nuova piattaforma online Accessibility Cnr. L'ente, con sede centrale a Roma ma dislocato, con i suoi Istituti, su tutto il territorio nazionale, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare le attività di ricerca, sia scientifica sia tecnologica, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni.

"L'obiettivo primario del gruppo di lavoro è quello di realizzare una piattaforma per rendere fruibili a tutte le persone i progetti frutto del lavoro della rete scientifica del Cnr" commenta il tecnologo ed esperto di Disability Management del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Cnr, Luca Papi. "Inoltre, la piattaforma Accessibility Cnr, che sarà pronta nei primi mesi del 2021, intende rappresentare il luogo virtuale per coinvolgere, in progetti congiunti, altre istituzioni pubbliche, ministeri, università, e realtà del settore privato, quali imprese e associazioni di categoria".

"L'interessamento del Cnr ci fa molto onore, trattandosi di un ente di eccellenza. Se hanno deciso di rivolgersi a noi, speriamo sia da stimolo perché altre realtà pubbliche e private facciano altrettanto", dice, in rappresentanza del font, uno degli amministratori Marco Canali. "Ci auguriamo davvero che la scelta di un ente così prestigioso possa fare da traino per la pubblica amministrazione. Per me integrazione significa non lasciare nessuno indietro e farlo sentire parte di qualche cosa.

Credo che a tutti i livelli questo obiettivo debba essere raggiunto", aggiunge il designer del font, Federico Alfonsetti.

(ANSA).