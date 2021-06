Protesta vegana, donna sanguinante appesa in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Provocazione dei vegani nel centro di Torino, con corpi di donne seminude e sanguinanti. Una donna è stata appesa a testa in giù, a fianco un uomo con la maschera di una mucca sul volto e in mano una mannaia con cui si appresta a colpire l'essere umano. E' la scena allestita nella manifestazione delle "Iene Vegane" in piazza Castello Un flash mob che ha impressionato i passanti: alcuni hanno protestato per quello che hanno definito un "macabro spettacolo". Ci sono stati momenti di tensione con un violento battibecco tra animalista vegani e chi ha trovato troppo scioccante l'immagine di quei corpi insanguinati e ha ricordato che in piazza c'erano anche bambini.

I manifestanti hanno spiegato che la loro intenzione era di mettere in scena, secondo il loro punto di vista, quello che accade agli animali portati al macello. Sui cartelli la scritta "Vegan for the Animals, Vegan for the Humans, Vegan for the Planet". Mente gli striscioni recitavano: "La pace inizia dal piatto", "Al macello vanno anche le femmine di un'altra specie".

Una provocazione che, in un modo o nell'altro, ha colpito nel segno, (ANSA).