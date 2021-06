Covid: nessuna vittima in Piemonte, 90 nuovi positivi

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Terzo giorno consecutivo senza decessi in Piemonte, dove i quattro registrati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale risalgono ai giorni scorsi.

Novanta i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, lo 0,4% dei 22.272 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 46, il 51,1%. Continua il calo dei ricoveri: 45 in terapia intensiva (-2), 325 negli altri reparti (-26). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.386, gli attualmente positivi 2.756. I nuovi guariti sono 206.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.115 positivi, 11.674 decessi e 351.685 guariti. (ANSA).