Corteo No Tav in Val Susa, "siamo la natura che si ribella"

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Sta muovendo i primi passi da Bussoleno, in Val di Susa, la marcia No Tav organizzata per protestare contro la realizzazione del nuovo autoporto di San Didero dove i manifestanti sono diretti. "Siamo la natura che si ribella No Tav No Tir", è lo striscione che apre il corteo, a cui partecipano diverse centinaia di persone.

Alla marcia hanno aderito anche i giovani ambientalisti di Fridays for Future. (ANSA).