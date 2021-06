Una mucca in autostrada, interviene la polizia stradale

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - La polizia stradale di Torino è intervenuta nella tarda mattinata di oggi sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià per una mucca a spasso tra le corsie di marcia. Diversi automobilisti, vicino allo svincolo di Albiano d'Ivrea, hanno notato l'animale e hanno chiamato il 112.

Gli agenti della stradale, non senza difficoltà, sono riusciti a far uscire la mucca attraverso un varco nelle barriere laterali. Poco dopo, contattato dai poliziotti, il proprietario, residente poco distante, ha recuperato l'animale, scappato dalla stalla nel corso della mattinata. (ANSA).