Cisterna perde acido cloridrico, in azione Nbcr vigili fuoco

(ANSA) - VERBANIA, 10 GIU - I nuclei specializzati Nbcr dei vigili del fuoco di Torino e di Milano sono al lavoro a Verbania per contenere la perdita di acido cloridrico da una cisterna.

L'intervento è scattato stamattina alle 6 quando da una cisterna da 26 mila litri è fuoriuscito dell'acido. Alcune abitazioni di via Brigate Valgrande Martire sono state evacuate per precauzione. Non ci sarebbero però pericoli per i residenti della zona (ANSA).