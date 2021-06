Amministrative: Salvini, piena sintonia su Roma e Torino

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria". Lo dichiara il segretario della Lega Nord Matteo Salvini.

"È arrivata dal tavolo nazionale del centrodestra l'investitura ufficiale a candidato sindaco di Torino per Paolo Damilano. Ora siamo pronti ad andare al governo del capoluogo piemontese strappandolo al declino e alla decrescita felice portata dai troppi anni di governi delle sinistre e del Movimento Cinque Stelle", commentano in una nota il coordinatore regionale piemontese di Forza Italia, Paolo Zangrillo, il coordinatore provinciale Roberto Rosso e il coordinatore cittadino di Torino Marco Fontana.

"Siamo convinti che Damilano, con il contributo fondamentale di Forza Italia, potrà portare quella ventata di entusiasmo, passione, competenza indispensabile affinchè la nostra Torino torni ad essere protagonista nel Nord Italia - aggiungono -.

Lavoro, sicurezza, innovazione, trasporti, cultura, famiglia e sostegno alle fasce più deboli della nostra comunità come anziani, disabili e giovani saranno temi al centro della prossima campagna elettorale che svilupperemo con Paolo. La partita alle comunali di Torino si vincerà al centro, convincendo i moderati che il progetto di Damilano è l'unico credibile, noi siamo pronti a sostenerlo con forza e convinzione". (ANSA).