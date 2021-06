Alimentare: Cannavacciuolo apre il 'Banco' nel cuore di Orta

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Nel cuore dl borgo di Orta San Giulio, proprio di fronte all'isola di San Giulio, apre il primo shop firmato Cannavacciuolo con i prodotti preparati nel vicino laboratorio artigianale. Vi si potranno acquistare, dalle 10 alle 20 di tutti i giorni, la pasticceria dello Chef, fresca e monoporzione, le torte, il gelato di produzione artigianale e anche i prodotti proposti nello shop on line, come le torte in vaso e i biscotti.

ANTONINO, il Banco di Cannavacciuolo, è il nuovo format del Gruppo Cannavacciuolo che ha debuttato a Vicolungo (Novara) nel 2019 con 'l'obiettivo di creare un punto 'smart gourmet' ispirato alla tradizione street food napoletana.

Il gruppo che fa capo al celebre chef comprende, oltre all'ultimo nato, il Relais Villa Crespi, il Bistrot di Torino e Cafè & Bistrot di Novara, lo Shop on line, la collezione LAQUA RESORTS. (ANSA).