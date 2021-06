Calcio: allarme de Ligt per Olanda, difensore Juve si ferma

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Niente amichevole contro la Georgia per il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, che nell'ultimo allenamento con la sua Olanda ha accusato un problema all'inguine. Non è ancora chiara la gravità dell'infortunio, ma il ct De Boer ha deciso di non rischiarlo.

"Ieri aveva già avuto qualche problema all'inguine, quindi non voleva correre rischi. E' chiaro che non li corriamo neanche noi", ha detto il selezionatore degli Orange. Olanda - e Juventus - in ansia dunque per il forte centrale: "Dobbiamo aspettare e vedere", aggiunge De Boer. (ANSA).