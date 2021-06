Unità d'Italia, domenica si inaugura il Memoriale Cavour

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Dopo l'apertura il 17 marzo in forma virtuale, domenica 6 giugno - nel 160/o anniversario della morte dello statista piemontese - sarà inaugurato il Memoriale Cavour. La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Camillo Cavour, con la Città di Santena e l'Associazione Amici della Fondazione. A tagliare il nastro sarà il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. L'inaugurazione del Memoriale - che riapre dopo 25 anni e quattro di lavori di ristrutturazione e restauri, realizzati grazie all'importante contributo della Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - avrà inizio alle 11 con la visita alla tomba di Cavour. Seguirà la cerimonia inaugurale nei giardini del Palazzo delle Scuderie. Oltre al ministro, sono attesi la sindaca di Torino, Chiara Appendino e il prefetto vicario Lucio Parente. Alla presenza della Banda Canonico Serra, il presidente della Fondazione Camillo Cavour Marco Boglione aprirà la cerimonia, seguito dal presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Gianni Ghio e dal sindaco di Santena Ugo Baldi. Poi l'omaggio al Tricolore a mezz'asta, che si trova proprio davanti all'ingresso del Memoriale. All'interno del Memoriale opere, memorabilia, arredi e percorsi interattivi raccontano la vita dello statista piemontese e la storia del Risorgimento. La camicia funebre del Conte di Cavour sarà esposta in una teca al secondo piano, prestata per l'occasione dal Museo Nazionale del Risorgimento di Torino. Per l'intera giornata tutte le bandiere della Città di Santena saranno tenute a mezz'asta. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube e Facebook della Fondazione.

