Incidenti stradali: motociclista muore a Saluzzo

(ANSA) - SALUZZO, 30 MAG - Un uomo di 55 anni, Alberto Segre, di Saluzzo è deceduto nella notte in ospedale a Cuneo, dove era stato portato in seguito a un incidente stradale. L'uomo era alla guida di una motocicletta che ieri si è scontrata con un'auto lungo la provinciale della Valle Bronda, alle porte di Saluzzo..

Segre è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma è spirato poche ore dopo. (ANSA).