Auto: Torino, inaugurata piazzola Ascari con la Lancia D50

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Un pezzo di storia dell'automobilismo, la Lancia D50 del 1954 con cui vinse il Gran Premio del Valentino, per celebrare un grande campione. L'auto, messa a disposizione da Heritage Stellantis, è stata infatti l'ospite speciale dell'inaugurazione della piazzola di partenza dedicata ad Alberto Ascari, che è stata oggetto un intervento di restauro curato dall'Associazione Artes, in collaborazione con Sicurezza e Lavoro, Fia, Coni, Aci, Fiva, Asi, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e Politecnico e con il patrocinio di Regione, Comune, Città Metropolitana e Circoscrizione 8.

Una cerimonia alla quale hanno preso parte, fra gli altri, la figlia del campione, Patrizia Ascari Somarè, l'ex pilota di F1 Ivan Capelli e l'assessore regionale Fabrizio Ricca che ha auspicato che in futuro il Valentino possa ospitare le gare di Formula E. Per l'occasione, accanto alla Lancia D50 sono stati esposti i prototipi dei team H2politO e Squadra Corse del Politecnico e una ventina di auto storiche. "Prendere parte a queste manifestazioni è per noi un punto d'onore - sottolinea Roberto Giolito, Head of Heritage Stellantis - perché vogliamo diffondere la conoscenza del patrimonio storico dei nostri gloriosi marchi automobilistici nel modo più capillare possibile". (ANSA).