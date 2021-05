Torino, parte campagna a 4 primarie del centrosinistra

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Con la firma del codice di autoregolamentazione di fronte al Palazzo Civico, si è aperta ufficialmente la corsa a quattro per le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. Il radicale Igor Boni, il civico Francesco Tresso e i due esponenti Pd Stefano Lo Russo e Enzo Lavolta - questo l'ordine sorteggiato in cui compariranno sulla scheda per la consultazione popolare - hanno siglato il codice etico che li accompagnerà nei 17 giorni di campagna elettorale prima dell'appuntamento con i gazebo del 12 e 13 giugno e che li vedrà impegnati nei prossimi giorni nel loro primo confronto pubblico da candidati ufficiali. (ANSA).