Partita del Cuore: in campo anche ad di Stellantis Tavares

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Ci sarà anche l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, domani sera, martedì 25 maggio, sul campo dell'Allianz Stadium di Torino per la Partita del Cuore, l'annuale iniziativa di solidarietà nata per sostenere l'attività della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro (trasmessa in diretta in prima serata su Canale 5).

Insieme a John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e altri giocatori d'eccezione, il manager portoghese farà parte della squadra dei Campioni della Ricerca, guidata dal capitano Andrea Agnelli, in una sfida che li vedrà competere con la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri. Già attivo il numero solidale 45527, per chiamate o donazioni via sms: fino al 3 giugno sarà possibile donare per sostenere La Partita del Cuore, che giunge quest'anno alla trentesima edizione. (ANSA).