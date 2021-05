Calcio: Nicola 'troppa voglia, serve serenità ed entusiasmo'

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - "Nelle ultime due gare abbiamo dosato male le energie: volevamo tutto e subito, ora serve ritrovare entusiasmo e serenità": così Davide Nicola, tecnico del Torino reduce da due sconfitte di fila, alla vigilia del recupero contro la Lazio, gara non giocata a marzo a causa del Covid.

"Sappiamo che dobbiamo prenderci dei punti per salvarci - aggiunge l'allenatore, che con un pareggio raggiungerebbe l'obiettivo - ma non dobbiamo essere contratti, lavoriamo per esprimere noi stessi. Il confronto con i tifosi è stato utile, ci ha aiutato. Belotti? E' un giocatore esperto, saprà gestirsi - dice a proposito della diffida del capitano, che se ammonito salterebbe lo scontro diretto dell'ultima giornata contro il Benevento -: vedremo domani chi giocherà, in ogni caso sarà una formazione competitiva in chi comincia e in chi subentra".

