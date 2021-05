Israele: Torino, scritte pro Palestina su sede Pd

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Scritte pro Palestina e contro il Pd su una sede Dem torinese del partito sono apparse la notte scorsa. L'edificio è in via Giacomo Dina.

A segnalare l'episodio sui social è il capogruppo in comune e candidato alle primarie Stefano Lo Russo. "Questa notte - spiega su Facebook - qualche vigliacco ha danneggiato la sede del Pd di via Giacomo Dina, dove sono iscritto anch'io. Noi andiamo avanti, senza timori, a testa alta e convinti delle nostre idee". Sui muri e sulla serrande sono state tracciate scritte come "Pd=Lega", "Criminali servi di Israele" e "Pd complice del genocidio Palestina libera". (ANSA).