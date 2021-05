Unicredit: Orcel inizia da Torino visita reti filiali Italia

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, ha scelto Torino per la sua prima visita in una filiale della banca che è stato chiamato a guidare, in via XX settembre, nei locali che furono della sede storica della Cassa di Risparmio di Torino.

Dopo l'annuncio della nuova struttura organizzativa e del nuovo team manageriale che avrà la responsabilità di guidare il business e sviluppare il nuovo piano strategico - sottolinea la banca - un segnale concreto della centralità della rete commerciale e delle persone di UniCredit che costituiscono il motore del successo del Gruppo. Il posizionamento dell'Italia nel nuovo assetto della banca riflette l'importanza cruciale che questo Paese riveste per UniCredit che ne onora così le radici, l'essenza e lo spirito, riconoscendoli parte integrante e di valore del Dna del Gruppo. (ANSA).