Gruppo Nobili, ricavi a 76,5 mln e 3,5 mln prodotti venduti

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Un fatturato salito a 76,5 milioni di euro (+4% sul 2019), 3,5 milioni di prodotti venduti, una crescita sul mercato italiano del 16% e un export del 78%: sono i dati che certificano "il 2020 da record" del Gruppo Nobili. Un percorso che non sembra arrestarsi, visto che nei primi 4 mesi del 2021 la progressione sull'anno precedente supera già il 55%.

Nel periodo più difficile per l'economia globale, la prima azienda italiana di rubinetteria raggiunge quindi il punto più alto della sua crescita e continua a correre, con investimenti tecnologici e un nuovo stabilimento da 35.000 mq che, una volta operativo, renderà il polo di Suno, in provincia di Novara, uno dei più grandi d'Europa per la produzione di rubinetti.

"Il lockdown ci ha rallentati, ma solo momentaneamente e alla ripresa abbiamo dovuto fronteggiare un fortissimo incremento della domanda. I risultati ottenuti confermano non solo la bontà delle nostre strategie industriali ma anche la forza del gruppo di lavoro costruito negli anni", sottolinea il direttore commerciale Carlo Alberto Nobili. (ANSA).