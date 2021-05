Vaccini:Valentino hub 'misto' per pubblico e aziende private

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Il nuovo hub vaccinale allestito all'ospedale Valentino nell'ex padiglione di Torino Esposizioni sarà utilizzato per il sistema pubblico durante il giorno, mentre dal tardo pomeriggio sarà messo a disposizione delle aziende private, in particolare di piccole dimensioni, per la vaccinazione dei dipendenti. Manterrà però anche l'attuale allestimento con i posti letto in modo da "essere pronto - sottolinea la Regione - a dare supporto al sistema ospedaliero qualora fosse necessario".

Il progetto di riconversione è stato illustrato oggi dal commissario dell'area giuridico-amministrativa dell'Unità di Crisi, Antonio Rinaudo, in un incontro con le associazioni di categoria, tra le quali Camera di Commercio, Unioncamere, Cna, Confartigianato, Unione Industriale, e Ascom. Presenti anche il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, e dell'Asl Città di Torino, Carlo Picco.

Durante l'utilizzo da parte delle aziende, la sanità pubblica fornirà i vaccini e il supporto informatico e logistico. Alle aziende resterà il costo del personale sanitario che praticherà le vaccinazioni. (ANSA).