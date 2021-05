Sicurezza lavoro, protestano dipendenti Miliardo Yida

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 MAG - Lavoratori della Miliardo Yida, azienda che processa i rifiuti di materiali plastici e metallici, in piazza ad Alessandria per chiedere più sicurezza nella loro fabbrica. Raccontano di ferite, sporcizia e condizioni di lavoro inaccettabili nello stabilimento di Pontecurone. Hanno foto, video e un dossier con tutto quello che è accaduto nell'ultimo anno.

"Quando si butta una bottiglia di plastica nella differenziata non si immagina che nel luogo in cui va a finire si lavori in queste condizioni - dice uno dei rappresentanti del sindacato -. Ci sono ambienti e bagni fatiscenti, aggressioni da parte dei titolari, mancanza dei dispositivi di protezione, macchinari non a norma e sono avvenuti numerosi infortuni, come quello di un operaio che è caduto negli ingranaggi".

I lavoratori, seguiti dal sindacato Si.Cobas, annunciano una manifestazione davanti allo stabilimento per sabato 15 maggio.

"I 185 morti sul lavoro nel 2021 - continuano i sindacalisti - devono spingerci a sostenere con ancora più decisione le battaglie dei lavoratori che denunciano la mancanza di sicurezza". (ANSA).