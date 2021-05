Maltempo: piogge molto forti, cresce rischio smottamenti

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Fiumi in piena e rischio di frane e smottamenti per le forti piogge in Piemonte portate da una perturbazione atlantica con aria fredda e umida. E' nevicato sopra i 2.000 metri, con picchi di 40 centimetri a quota 2.500, misurati dalle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Nel Vco, nelle ultime 24 ore - secondo il rapporto di Arpa - 136 mm di pioggia a Larecchio, 125 a Pizzanco; nel Biellese 138 mm a Piedicavallo, nel Vercellese 128 a Rassa, nel Torinese 120 mm a Traversella, nel Cuneese 101 a Vinadio.

Per tutta la giornata sono ancora previste abbondanti precipitazioni che potranno essere molto forti in particolare sul Verbano, Novarese, Biellese e alto Vercellese. In crescita il livello dei fiumi, che tuttavia dovrebbe rimanere lontano dai livelli di guardia: a Domodossola il Toce è cresciuto la notte scorsa di 2,47 metri: in aumento anche il Po a Castiglione Torinese, San Sebastiano e Crescentino (Vercelli). Aumenta il rischio di smottamenti, nella fascia alpina e pedemontana e sulle colline del Monferrato astigiano e casalese. (ANSA).