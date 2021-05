Juve: Pirlo "ho tanta carica, siamo inc... e daremo tutto"

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "C'è tanta carica in me: siamo arrabbiati, anzi siamo incazzati, ma abbiamo tre gare per centrare l'obiettivo e dobbiamo dare tutti noi stessi per raggiungerlo: siamo la Juve, non possiamo permetterci prestazioni come l'altra sera": così il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, suona la carica in vista delle terzultima gara di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. (ANSA).