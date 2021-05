Calcio: Juve, CR7 sui social: 'Crederci fino alla fine"

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Crederci fino alla fine": così, in una storia su Instagram, Cristiano Ronaldo carica la Juventus.

Dal treno che ha portato i bianconeri a Reggio Emilia, il campione portoghese scuote i compagni per la rincorsa al quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions League.

(ANSA).