Sondre Moen si prepara per le Olimpiadi al Sestriere

Sondre Moen, ex primatista europeo di maratona detentore del record continentale dell'ora in pista, prepara le Olimpiadi di Tokyo al Sestiere. L'atleta norvegese è tornato al Colle, dove prepara ormai dal 2017 le sue imprese sportive, alternando sedute sulla nuovissima pista di atletica e lungo i sentieri delle montagne della Via Lattea.

"Nel 2016 ho conosciuto Renato Canova - racconta l'atleta norvegese mentre cammina sulla pista di atletica di Sestriere insieme al sindaco Gianni Poncet - che mi ha parlato per la prima volta di Sestriere. Abbiamo trovato subito un buon feeling ed è diventato il mio allenatore. Nel 2017 mi convocò la prima volta a Sestriere per un periodo di training in altura. Da allora vengo sempre in questo bellissimo luogo per svolgere importanti periodi di allenamento".

L'atleta si dice "felice di avere a disposizione la nuova pista di atletica: devo dire che il fondo ha raggiunto una consistenza ed elasticità davvero ottimali. Durante il mio periodo di training alterno uscite in pista e su strade e sentieri del territorio. Un giorno la settimana svolgo un lavoro specifico in palestra".

Moen alloggia presso l'Hotel Lago Losetta e si allena nelle strutture del Sestriere Sport Center gestito da Gianfranco Martin, ex atleta argento Olimpico nella Combinata di Sci Alpino ad Albertville 1992. Resterà al Colle sino al 2 giugno, poi disputerà una gara in Norvegia, a Oslo, dopodiché farà ritorno a Sestriere il 6 giugno per rimanervi sino al 25 luglio, ovvero pochi giorni prima di partire per i Giochi Olimpici di Tokyo.

