Covid: in Piemonte 592 positivi, 13 decessi e 695 guariti

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Sono 592 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico), pari al 5% di 11.767 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 252 (42,6%). L'Unità di crisi regionale segnala anche 13 decessi, di cui tre verificatisi oggi, e 695 guariti. In calo i ricoveri: 159 quelli in terapia intensiva (-7), 1.680 negli altri reparti (-46). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.648; gli attualmente positivi 13.487.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 356.013 positivi, 11.404 decessi e 331.122 guariti.

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Sono 28.627 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 13.720 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 2.725 gli over80, 3.715 i settantenni, 7.910 i sessantenni e 10.949 le persone estremamente vulnerabili. Oltre 2.450 i vaccini somministrati dai medici di famiglia. Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 1.818.744 dosi (di cui 578.609 come seconde), corrispondenti all'87,8% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.