Giro, Appendino: "Ripartire con buonsenso è possibile"

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Ripartire con buonsenso è possibile". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino commentando l'avvio del Giro d'Italia dal capoluogo piemontese. "Una bella festa - sottolinea la prima cittadina - svoltasi con rigore e con tutti i dovuti controlli di sicurezza.Per questo motivo ci tengo a ringraziare gli organizzatori, i lavoratori, le Istituzioni, i volontari e tutti gli operatori del settore. Ma vorrei anche ringraziare tutti i torinesi - aggiunge - per lo spirito di collaborazione mostrato e, soprattutto, per il grande senso di responsabilità messo in campo". (ANSA).