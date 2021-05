Gli amaretti amati dalla Regina per le persone in difficoltà

(ANSA) - VALENZA, 06 MAG - Un dolce "regale" per aiutare chi è in difficoltà. Per festeggiare i 115 anni di attività la Pasticceria Torti di Valenza (Alessandria) ha donato cinquecento sacchetti dei loro noti amaretti Margherita, chiamati così perché amati dalla Regina di Savoia. La consulta comunale del volontariato sociale li venderà per raccogliere fondi da devolvere alle persone che si trovano in difficoltà.

"Questa - commenta l'assessore ai Servizi sociali Rossella Gatti - è un'ulteriore conferma della solidarietà valenzana, un gesto che fa onore a chi l'ha compiuto". (ANSA).