Giro: maglia rosa di Coppi esposta all'Egizio di Torino

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Il Museo Egizio di Torino celebra il Giro d'Italia e partecipa ai festeggiamenti per i 90 anni della Maglia Rosa esponendo un vero cimelio di Fausto Coppi, una Maglia Rosa storica appartenente alla Collezione Chiapuzzo del Museo AcdB di Alessandria.

Il 'memorabilia' sarà esposto dal 7 al 30 maggio, nell'ambito della mostra 'Archeologia invisibile', in collaborazione con il Giro d'Italia e offre l'occasione per mettere l'accento sulla storia della maglia e sulla sua 'biografia', tema centrale della mostra temporanea dell'Egizio, che, partendo da alcuni manufatti contemporanei, illustra strumenti, esempi e risultati dell'opera di ricomposizione di informazioni resa oggi possibile dall'applicazione delle scienze all'egittologia e, in particolare, allo studio dei reperti.

Il cimelio è una maglia di lana, probabilmente una 'maglia replica' che il Campionissimo regalava agli amici più cari, e che fu donata a Giovanni Chiapuzzo, tortonese che si formò al 'Collegio', vera e propria Accademia dei gregari del ciclismo.

Un'occasione per vederla può essere la Festa della Mamma, quando il museo offrirà l'ingresso gratuito, su prenotazione con almeno 24 ore di anticipo, a tutte le mamme accompagnate dai loro figli. (ANSA).