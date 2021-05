Suarez: Paratici, parole Agnelli? Fotografano la situazione

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Andrea Agnelli ha fotografato benissimo la situazione della nostra societa': non c'e' nulla di strano". Cosi' Fabio Paratici ha commentato, a Sky prima di Udinese-Juve, le dichiarazioni del presidente bianconero , che nella sua deposizione al pm che indaga sul caso Suarez avrebbe detto di aver saputo poco della vicenda al tempo, poiche' se ne occupava Paratici. "La mia posizione non cambia, parlero' quando sara' finito tutto - ha aggiunto il direttore dell'area tecnica bianconera - Sul mercato ho un'ampia delega, e di questo ringrazio la societa'".

Paratici ha fatto i complimenti all'Inter ("in nove anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario, oggi complimenti a loro per una vittoria meritata") e ha parlato di Pirlo. "Parlare con lui? Lo faccio tutti i giorni, piu' volte al giorno". (ANSA).