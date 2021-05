MicaPoke, parte da Torino la sfida del 'poke all'italiana'

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Il poke diventa italiano. O meglio, si trasforma con alcune eccellenze della nostra gastronomia: è la novità di MicaPoke, inventato da Federico Giovannelli, proprietario del format 'Barotto', specializzato in taglieri di montagna, e Gabriele Conte, brand evangelist dell'azienda vercellese che ha creato il riso gliAironi.

Il quartiere generale di MicaPoke, nome scelto con un gioco di parole, è a Torino, in via San Massimo 5, ma le ricette entrano nella carta del ristorante dell'hotel 5 stelle 'Double Tree by Hilton Lingotto' e approdano al Mercato Centrale di piazza della Repubblica, quando potrà riaprire al pubblico.

Torino come prima tappa di un percorso destinato ad attraversare l'Italia, hanno spiegato gli ideatori.

Tra le proposte, con il riso preparato con la stessa tecnica che si usa per i risotti, la MIcaCarbonara, con uovo cotto a bassa temperatura, guanciale e crumble caco e pepe; il MicaZena con olive taggiasche e crumble al basilico e pinoli, il Pugliese in trasferta con salsiccia di Bra, stracciatella e broccoli o cime di rapa, pere allo zafferano.

"Abbiamo preso il poke e lo abbiamo fuso con la tradizione culinaria più buona del mondo", spiega Giovanelli. "Siamo partiti dall'idea - aggiunge Conte - che il poke si potesse adattare perfettamente anche alle materie prime e e alle ricette italiane".

MicaPoke presenta anche ricette dedicate a chi ha intolleranze alimentari. "Abbiamo deciso di ampliare la proposta gastronomica accogliendo un punto MicaPoke all'interno de Il DoubleTree by Hilton Turin Lingotto - spiega Simona Calabrese, general manager dell'hotel - perché propone i prodotti del territorio, format che si sposa con la nostra filosofia che da sempre ci lega alla città, ai suoi prodotti e alle sue eccellenze". (ANSA).