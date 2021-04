Vino: Consorzio Gavi, Montobbio nuovo presidente

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 APR - Maurizio Montobbio è il nuovo presidente del Consorzio Tutela del Gavi. È stato eletto oggi e resterà in carica fino al 2024 per guidare i produttori nel periodo post-pandemia. "Sappiamo che per uscire da questa crisi post pandemica bisogna essere in grado di attivare una transizione green e digitale - osserva -. Il Gavi Docg dovrà essere capace di fare di più e dare vita a una transizione enologica: nuovi modelli per produrre, comunicare e vendere il vino in un contesto globale trasformato e ancora in cambiamento".

Montobbio, che è un viticoltore, aveva già ricoperto questa carica nel triennio 2015 - 2018. Sarà affiancato da due vice presidenti: Dario Bergaglio e Massimo Marasso.

"In particolare - aggiunge il nuovo presidente - dobbiamo impegnarci a costruire un nuovo paradigma di sostenibilità ambientale dove i produttori associati, le università e i centri di ricerca lavorino insieme per sostituire la chimica in vigneto e in cantina con la tecnologia applicata. Si tratta di instaurare un nuovo patto coi consumatori, attraverso l'uso delle blockchain, a garanzia di buone pratiche produttive, per ribadire il grande valore e la qualità del Gavi". (ANSA).