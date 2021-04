Vaccini: chiude hotspot Allianz Stadium,Esercito al Lingotto

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Da lunedì chiude a Torino, per ragioni climatiche e di comfort, l'hotspot Allianz Stadium che era stato allestito grazie al supporto della Brigata Alpina Taurinense. Verrà trasferita presso il Centro Vaccinale Lingotto e il personale sanitario dell'Esercito Italiano sarà ospitato in 3 box vaccinali dedicati.

L'Hub Lingotto - rende noto l'Asl di Torino - potrà così raggiungere l'attività a pieno regime, con tutte le 20 linee vaccinali operative, garantendo, grazie alle sinergie messe in atto e al conseguente efficientamento, la somministrazione di 1.500 vaccini al giorno. (ANSA).