Morto 13enne a Capodanno,avviso chiusura indagini a genitori

(ANSA) - ASTI, 23 APR - La procura di Asti ha notificato l'avviso di chiusura indagini ai genitori del tredicenne morto al campo nomadi di via Guerra, ad Asti, per un colpo di fucile sparato accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno. I due sono accusati di omicidio colposo per omessa vigilanza, il responsabile del colpo esploso non è stato identificato.

I genitori del ragazzo rischiano da 6 mesi a 5 anni con l'aggravante di aver omesso il controllo sul minore, pur potendo prevedere, dato il contesto, le possibili conseguenze.

Il fucile da cui è stato sparato il colpo non è mai stato trovato. (ANSA).