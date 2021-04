Slow Food e Lavazza insieme per la Coffee Coalition

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Unire tutti gli attori della filiera del chicco nel nome di un caffè buono, pulito e giusto.

Nasce con questo obiettivo, nell'ambito di Terra Madre Salone del Gusto, la Slow Food Coffee Coalition, una rete voluta da Slow Food e Gruppo Lavazza per costruire un nuovo modello di relazione, ispirato ai valori della cooperazione, creare nuove connessioni e migliorare la relazione tra agricoltori e consumatori, per irrobustire il primo e più fragile anello della filiera e promuovere l'identità e la conoscenza del caffè.

Per portare avanti questa sfida è stato stilato un vero e proprio manifesto, con i 10 pilastri per un caffè buono pulito e giusto per tutti, al quale sono invitati ad aderire tutti i componenti della filiera che vogliono impegnarsi a salvaguardare il caffè e supportare una filiera sostenibile. Una rete mondiale, fatta di produttori, torrefattori, distributori, consumatori, aziende e istituzioni, che crede nella tutela dell'ambiente, nella salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, nella trasparenza, nella tracciabilità, nell'educazione. (ANSA).