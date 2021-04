Penna stilografica Pininfarina Pf Two riceve Red Dot Award

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Pf Two, la nuova elegante penna stilografica Pininfarina progettata per portare innovazione nel mondo della scrittura, viene premiata con il prestigioso Red Dot Award nella categoria Office Supplies and Stationery. "La vittoria del Red Dot Award rappresenta un'ulteriore conferma dell'incredibile lavoro svolto per portare novità, design senza tempo e massima qualità nel mondo della scrittura", afferma Davide Fabi, ceo di Signature. "La Pf Two si concentra sulla bellezza dei dettagli, il piacere della scrittura manuale e la magia che essa assume all'interno dell'era digitale." "Pininfarina Segno gode già di un'ottima reputazione per aver creato una nuova categoria di strumenti di scrittura senza inchiostro e senza limiti" afferma Polo Pininfarina, presidente del Gruppo. "Con l'assegnazione di questo prestigioso riconoscimento, abbiamo rivendicato una posizione di leadership anche nel settore della scrittura tradizionale, dimostrando ancora una volta il nostro costante desiderio di eccellere". Il Red Dot Award: Product Design risale al 1955 e ha il compito di premiare i migliori prodotti per un determinato anno.

Anche per il 2021, i circa 50 giurati sono stati ancora una volta fedeli al motto "alla ricerca di buon design e innovazione". (ANSA).