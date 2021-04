Covid: il Castello di Rivoli dal 29 aprile sarà hub vaccini

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Dal 29 aprile sarà possibile vaccinarsi al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Il giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 16 nelle sale della mostra di Claudia Comte al terzo piano del Museo verranno somministrati i vaccini anti Covid. Il progetto-pilota, definito con la Città di Rivoli e l'Asl To3, è in sinergia con Cultura Italiae che aveva proposto la riapertura dei luoghi della cultura quali presidi a tutela della salute dei cittadini. Il Castello di Rivoli è il primo museo d'arte contemporanea che destina sale espositive a sede vaccinale.

L'artista Claudia Comte ha creato appositamente una nuova opera sonora - The Pattern That Connects, 2021 composta con la collaborazione di Egon Elliut - che sarà diffusa dal 29 aprile negli spazi dove si somministrano i vaccini.

"Il Piemonte - commenta Vittoria Poggio, assessore alla Cultura della Regione Piemonte - ha superato un milione di vaccinazioni totali e si conferma la prima regione italiana per numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la seconda dose. Per la Regione è anche un momento storico importante, perché stiamo definendo le linee di indirizzo dello sviluppo del Piemonte dei prossimi 10 anni.

Continuiamo a costruire cultura nella speranza che si possa tornare presto a riaprire tutti gli spazi museali in sicurezza".

"E' un'iniziativa avviata dalla direttrice Carolyn Christov-Bakargiev con l'assenso del consiglio di amministrazione, che sottolinea il valore civile dei luoghi con funzioni pubbliche come il nostro Museo nel mettersi a servizio della comunità", sottolinea la presidente del Castello di Rivoli, Francesca Lavazza. (ANSA).