Covid: lutto guardia finanza, morto luogotenente a Mondovì

Raffaele Sasso (ANSA) - MONDOVÌ (CUNEO), 21 APR - Guardia di finanza in lutto per la morte per Covid di Fabrizio Gambuti, 57 anni, in servizio alla Compagnia di Mondovì (Cuneo).

"Il Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana e tutte le Fiamme Gialle d'Italia - si legge sul sito della guardia di finanza - piangono la scomparsa del Luogotenente CS Fabrizio Gambuti, in servizio alla Compagnia di Mondovì, deceduto questa mattina, a soli 57 anni, per complicanze legate all'infezione da Covid-19. Un lutto profondo, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall'inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno".

"Al Luogotenente Gambuti - si legge ancora - va la profonda gratitudine del Corpo, per il lavoro svolto, con passione, dedizione, da integerrimo servitore dello Stato; alla moglie e ai suoi due figli l'affettuoso e commosso abbraccio della grande famiglia della Guardia di Finanza. Ciao Fabrizio". (ANSA).