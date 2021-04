Vaccini: Piemonte, preadesione campagna anche in farmacia

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Le farmacie del Piemonte aiuteranno i cittadini, soprattutto quelli delle fasce più fragili, nella fase di preadesione al vaccino anti Covid. Lo rende noto Federfarma Piemonte, al termine della riunione odierna al Dirmei.

Su richiesta del cittadino, dunque, sarà il farmacista a inserire il codice fiscale dell'assistito sul sito ilpiemontetivaccina.it, le venti cifre della tessera Sanitaria -che non coincidono con il codice a barre -, la categoria a cui il cittadino appartiene indicate dal menù a tendina e il telefono dell'utente, in modo che questo possa essere contattato dalla propria Asl per la definizione dell'appuntamento vero e proprio. (ANSA).