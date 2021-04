Vaccini: Cirio, hub Caselle novità nel panorama nazionale

(ANSA) - TORINO, 19 APR - "Questa struttura rappresenta una grande novità nel panorama nazionale, sono grato alla proprietà che ha messo gratuitamente a disposizione gli spazi, e sono grato alla nostra Asl che ha strutturato questo centro così importante e performante". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, tagliando il nastro del centro vaccinale piemontese numero 227 all'aeroporto di Caselle, dove oggi saranno somministrate circa 200 dosi, che diventeranno presto 500, con un potenziale di mille inoculazioni al giorno.

"Vaccinare - ha sottolineato Cirio - non è una gara. Ma essere ai vertici delle classifiche nazionali per le inoculazioni fatte - e mi riferisco in particolare alla classifica che riguarda il rapporto fra le persone che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino e i residenti, dove siamo con il Molise le prime due Regioni in Italia - dimostra numericamente che stiamo facendo la nostra parte".

"Il Piemonte - ha aggiunto - è inoltre l'ultima Regione per la categoria di vaccinati 'altro', cioè quella categoria che in qualche modo potrebbe nascondere coloro che non vogliono fare la fila. Questo dimostra il nostro stile sabaudo e il rigore di tutta la struttura". (ANSA).