Auto in fiamme a Brandizzo, è caccia al piromane

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Secondo incendio in via Impastato, la scorsa notte, a Brandizzo. Tre auto sono state distrutte. Il primo episodio risale alla tarda serata dello scorso 15 aprile, quando andarono a fuoco due camper e una vettura. Il secondo episodio in pochi giorni sembra confermare l'azione di un piromane.

Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Chivasso. "Le telecamere presenti in quella zona puntano verso l'area cani e verso l'area attrezzata per i bambini, pertanto chi commette questi gravi reati agisce indisturbato", fanno sapere i consiglieri di minoranza di Alternativa Civica Brandizzo. (ANSA).