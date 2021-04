Covid: lo sport protesta, lezione di ballo all'aperto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 APR - Sportivi in piazza, ad Alessandria, per chiedere ristori e regole certe per la riapertura. Ballerini, atleti, titolari di palestre e di scuole di danza si sono ritrovati per la manifestazione 'Il grido dello sport', organizzata dalla Uisp, Unione italiana sport per tutti.

In silenzio in piazza Marconi, hanno fatto lezione di ballo all'aperto.

"Questo - spiega Maurizio Arduino, presidente di Uisp Alessandria e Asti - vuole essere un momento di protesta e sensibilizzazione contro la mancanza di risposte certe.

Rivendichiamo il diritto di fare sport anche per chi non è iscritto a una federazione. Vogliamo sapere quali saranno i perimetri e i percorsi in cui muoversi per la riapertura annunciata da Draghi". (ANSA).